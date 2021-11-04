Пожежа у Києво-Печерській Лаврі: перші подробиці (відео)
Вдень у четвер, 4 листопада, на території Києво-Печерської Лаври виникла пожежа.
Як повідомляють у столичному главку ДСНС, про пожежу у двоповерховому будинку корпусу № 68 стало відомо о 13:45.
Вогонь виник на другому поверсі, де розташована майстерня з розпису ікон, з розповсюдженням на дах будівлі.
О 14.37 пожежу локалізували. У ліквідації НП беруть участь 55 рятувальників та 13 одиниць техніки.
Тим часом у мережу виклали відео, зняте на території Києво-Печерської Лаври. За інформацією «Киев Сейчас», є постраждалі.
Нагадаємо, що в ніч на 4 листопада в Києві рятувальники гасили пожежу на проспекті Перемоги — горів ресторан Mamamia.
Фото ДСНС.404
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