Поліція порушила справу на ченців Києво-Печерської лаври, які напали на журналіста

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності біля Києво-Печерської Лаври.

Як повідомив Відділ комунікації столичних правоохоронців у Facebook, журналісти висвітлювали гасіння пожежі по вулиці Лаврській і стали об'єктами агресії священнослужителів, включаючи і настоятеля Лаври митрополита Української православної церкви Павла.

Попередньо правоохоронці встановили, що служителі церкви заважали працювати одному з журналістів, намагалися відтіснити його з місця проведення відеозйомки, а також відібрати телефон.

Ці дії кваліфіковані в частині ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу («Запобігання законній професійній діяльності журналістів»). Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт терміном до шести місяців, або ж обмеження волі терміном до трьох років.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.

З'явилось відео з місця подій.

Як повідомляли «ФАКТИ», під час пожежі в Києво-Печерській Лаврі 4 листопада постраждали троє людей. Як встановили рятувальники, пожежа виникла на другому поверсі двоповерхової будівлі у майстерні, де розписували ікони, а потім вогонь перекинувся на дах.

Нагадаємо, лише днями Голосіївське управління поліції у Києві направило до суду обвинувальний акт щодо колишнього голови правління «Укрексімбанку» Євгена Мецгера та ще трьох осіб, які підозрюються у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів програми «Схеми».

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