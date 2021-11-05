Родичі тяжко хворої на ковід жінки спробували взяти штурмом лікарню у Миколаєві

У Миколаєві, який з 1 листопада перебуває у «червоній» карантинній зоні, родичі тяжко хворої жінки влаштували вночі скандал та напад на медиків.

Про інцидент в обласній інфекційній лікарні розповіла головна лікарка Світлана Федорова.



За її словами, на початку першої ночі на територію лікарні увірвалася група незнайомих людей. Вони зламали шлагбаум, почали вибивати двері до приймального покою. З погрозами накинулися на персонал, зажадавши кисень.



Як виявилося, це були зневірені родичі важкої хворої з коронавірусом. Жінку, яка мала сатурацію 35 і яку не можна було транспортувати, привезла нібито «приватна швидка» без кисню. Пацієнтка до цього лікувалась у районній лікарні, але там теж не було кисню.



Родичі не стали чекати, доки вона помре без допомоги, і привезли жінку до обласної.



Головлікарка зазначила, що поліціянти, які прибули на місце НП, опитали постраждалих й нападників та поїхали, сказавши, що не передбачений пост у лікарні, щоб захистити медпрацівників. А це був не перший випадок нападу на лікарів та медсестер.



Федорова звернулася до миколаївців із проханням не підіймати руку на медиків, інакше хворих не буде кому рятувати.



«Ми не відгороджуємося, як наші голова ОДА та голова облради від вас турнікетами та заслонами поліції, ми не ховаємося, ми цілодобово на роботі! За що ви кидаєтеся на нас? Не ми припустилися колапсу в області з киснем! …Нас уперто банкрутують, і скоро зітруть на порошок. Але до останнього ми на своїй посаді. Тож не вбивайте нас ще ви, люди! Ми такі самі! Ми з вами! Нас також вбиває влада, не уподібнюйтеся до них, будь ласка!» — закликала головлікарка.



Нагадаємо, лікар із Черкас розповів, що відбувається у лікарнях міста, де лікують ковід-пацієнтів, та чи є шанс вижити у тих, хто не має щеплення й зараз потрапляє до стаціонару з коронавірусом.

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