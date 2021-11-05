Розгін антивакцинаторів у Запоріжжі: поліціянта-забіяку відсторонили

На мітингу антивакцинаторів у «червонозонному» Запоріжжі поліція силою розганяла людей. Одного чоловіка, якого побили майже до смерті, повертали до нормального стану тривалий час. Про це повідомив народний депутат Роман Соха.

Нардеп офіційно звернувся до міністра МВС й зажадав провести розслідування, покарати та звільнити тих людей, хто безпосередньо брав участь з боку поліції у розгоні мітингу, а також звільнити та покарати керівництво обласного МВС, яке віддало наказ.

У п'ятницю, 5 листопада, під час години запитань до уряду, заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив, що поліціянта, який перевищив свої повноваження, усунули від виконання обов'язків. Остаточне рішення буде ухвалено після службового розслідування.

В інших містах України також відбулися мітинги протестувальників проти вакцинації. У Києві противники вакцинації перекрили низку вулиць у центрі столиці. Люди вимагали визнати карантин незаконним та скасувати всі обмеження для тих, хто не зробив щеплення проти коронавірусу, у «червоній» зоні.

Нагадаємо, з 8 листопада набуде чинності постанова уряду про недопуск до роботи категорій працівників без щеплень, для яких вакцинацію проти коронавірусу визнано обов'язковою.

Фото https://www.facebook.com/roman.sokha/

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