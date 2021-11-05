Суд скасував ув'язнення для підозрюваного у розкраданні мільярдів гривень топ-податківця часів Януковича

Колишньому першому заступнику голови податкової служби — начальнику податкової міліції Андрію Головачу, якого засудили до 5 років в'язниці, скасували вирок.

Рішення ухвалив Київський апеляційний суд, повідомляє «РБК-Україна».

Головача затримали у серпні 2016 року. Чиновника підозрювали у незаконному відшкодуванні ПДВ на суму 3,1 млрд гривень підприємствам з ознаками фіктивності, які контролював колишній голова податкової Олександр Клименко.

У рамках угоди зі слідством Головач дав свідчення проти Віктора Януковича та заплатив до державного бюджету 152 мільйони гривень.

У грудні 2016 року Оболонський райсуд Києва угоду затвердив та призначив Головачу 5 років позбавлення волі із випробувальним терміном 1 рік.

Але у 2020 році Печерський суд ухвалив повернути 130 млн гривень сім'ї Головача. Сам ексглава податкової міліції також оскаржив свій вирок.

Київський апеляційний суд цю скаргу задовольнив, вирок скасував та повернув справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.

На думку колегії суддів, визнання вини з боку Головача не було добровільним. Він нібито зробив його під тиском головного військового прокурора Анатолія Матіоса. Матіос свого часу стверджував, що на рахунках Головача та членів його сім'ї з листопада 2013 року було проведено фінансові операції на суму 1,6 млрд гривень.

Нагадаємо, у 2019 журналісти-розслідувачі з'ясували, що у Головача після арешту активів залишилося ще багато майна, яке не фігурувало у розслідуванні. У сім'ї експодатківця залишилося кілька автомобілів преміумкласу, 13 будинків під Києвом, квартири в новобудовах, ТРЦ, ресторани та елітні бутіки у столиці.

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