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У Карпатах рятувальники шукають 12-річну дитину, що загубилася, з Маріуполя

18:40 5 листопада 2021
У Карпатах рятувальники шукають 12-річну дитину, що загубилася, з Маріуполя

В Карпатах знову шукають дітей, які відбилися від дорослих на гірському маршруті — 5 листопада о 15:30 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС в Івано-Франківській області надійшло повідомлення про зникнення 12-річного хлопчика, який з сім’єю приїхав на відпочинок в село Микуличин з Маріуполя.

Як повідомили рятувальники у Facebook, близько 10:00 5 листопада вся сім'я вийшла на гору Хом’як по «червоному маршруту» з сторони КПП урочища «Женець», поблизу с. Татарів, проте близько 14:00 хлопчик побіг вперед і відбився від своїх батьків.

О 16.05 год. для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників пошуково-рятувальних відділень смт. Ворохта та Яремче. О 16:30 рятувальники зустрілись з батьками заблукалого хлопчини. Було Створено 2 пошукові групи, одна з яких проводить пошуки по «червоному маршруту», а друга — в районі потічка Розскільський.

Близько 16:55 хлопчик сам додзвонився до рятувальників, набравши номер екстреного виклику, та повідомив, що ліворуч від нього протікає потічок, а також скинув координати. В цьому напрямку вже рухалася пошуково-рятувальна група.

Крім того, було оголошено збір для пошуково-рятувального відділення Івано-Франківськ та Верховина.

Станом на 18:00 пошуки дитини тривали.

Нагадаємо, в кінці серпня у Закарпатській області в лісі заблукали четверо дітей ромської національності.

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