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Події

Смертельна ДТП у Харкові: водій Infinity здасть кров примусово

18:59 5 листопада 2021
Підозрюваний у суді

Суд задовольнив клопотання слідства про примусове відібрання зразків крові у підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП у Харкові водія Infinity Миколи Х. Зразки спрямують на спеціальні експертизи. Про це в мережі повідомив адвокат дочки загиблого у ДТП Масі Найєм.

«Зразки крові необхідні для порівняльного аналізу у низці спеціальних експертиз, більшість із яких уже призначено», — заявив адвокат.

Водночас він додав, що терміни оскарження запобіжного заходу для підозрюваного закінчилися ще 2 листопада.

Нагадаємо, затриманому — 16 років, він намагався проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофора. Його і пасажирів — двох 19-річних хлопців та 16-річну дівчину — госпіталізовано.

«Водія затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відповідно до санкції статті, йому загрожує до восьми років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого», — повідомили в поліції.

Вже встановлено, що авто-винуватець ДТП мчало в центрі міста зі швидкістю понад 100 кілометрів на годину.

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