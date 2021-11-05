Міжнародний скандал? В офісі Really Building побито співробітника ізраїльської інвесткомпанії

5 листопада, у Києві, в офісі будівельної компанії Really Building було побито співробітника ізраїльської інвестиційної компанії Simple Investment. Нападники представилися співробітниками «Всесвітньо-Броварського телебачення». Адвокат адвокатського об'єднання «Канони права» Білоуско Ігор, коментуючи цю ситуацію, не виключає, що вона може бути пов'язана з нещодавнім телемостом у посольстві України в Ізраїлі, під час якого іноземним інвесторам було презентовано українські об'єкти нерухомості.

За його словами, напередодні телемосту, група молодих людей у балаклавах приїхала до офісу компанії та поводилася агресивно. Зокрема, ставили питання щодо співпраці з Ізраїлем та звинувачували у незаконному будівництві.

«Телеміст відбувся, проте хлопці ось уже другий тиждень продовжують приїжджати до нас в офіс. Вони приїжджають щогодини і не приховують, що приїжджають за гроші. Представляються вони Всесвітньо-Броварським телебаченням. Приїжджають часом як годинник — о годині приїжджають, о четвертій — їдуть», — сказав в коментарі «ФАКТАМ» Ігор Білоуско.

Проте, за словами адвоката, сьогодні їх приїхало більше, ніж зазвичай, і поводилися вони агресивно у відділі продажів, потім вийшли на вулицю, постояли там близько години та поїхали, а потім несподівано повернулися.

«Люди в масках і балаклавах через 10−15 хвилин повернулися в офіс і побили представника ізраїльської інвесткомпанії, що прилетів, у відділі продажів ReallyBuilding», — розповів Білоуско.

Як зазначили представники компанії, протягом двох тижнів вони викликали поліцію та писали заяви, проте «молодчики» все одно приїздили до офісу.

В результаті інциденту, що стався, постраждалому викликали швидку, одягли корсет на шию та відправили до лікарні на обстеження. Поліція зафіксувала інцидент.

Постраждалому викликали швидку

У компанії припускають, що це можуть бути підступи конкурентів або прояв антисемітизму людей у балаклавах та просять дати оцінку події в рамках українського законодавства. «ФАКТИ» стежитимуть за розвитком цієї ситуації.

Довідково: компанія-забудовник «Really Building» спільно з ізраїльською компанією «Simple Investment Ltd» бере на себе, зокрема, зобов'язання перед інвесторами та міською владою щодо добудови та введення в експлуатацію проблемних довгобудів. Серед клієнтів компаній — чимало іноземних інвесторів.

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