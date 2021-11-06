Жахлива ДТП на Миколаївщині: троє загиблих, з них — двоє дітей, четверо постраждалих доправили до лікарні (відео)

В Україні знову сталася жахлива ДТП. В Миколаївській області 6 листопада о 01:48 на автодорозі М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» поблизу с. Шевченкове Вітовського району сталося зіткнення двох легкових автомобілів, внаслідок чого загинуло 3 особи, з них 2 дитини (2016 та 2018 р.н.). Про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Також було травмовано 4 особи, з них 3 дитини (2014, 2015 та 2020 р.н.). Їх з травмами різного ступеню тяжкості було ушпиталено до лікарні. Для деблокації тіл загиблих від ДСНС залучалося 11 осіб та 3 одиниці техніки.

Як писали «ФАКТИ», днями у Кривому Розі сталася ДТП, в якій постраждала 7-річна дівчинка. Два автомобілі рухалися в попутному напрямку однією смугою. При повороті легковик Matiz зіткнувся з Chery, удар припав у задній бампер. Від поштовху авто розвернуло.

Фото: Національна поліція у Миколаївській області

95

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter