За життя борються лікарі: в передмісті Одеси жорстоко побили депутата з Херсонщини

У передмісті Одеси увечері 5 листопада невідомі напали на автомобіль депутата із Херсонської області. Представника однієї з територіальних громад Херсонщини було жорстоко побито, він у тяжкому стані в лікарні. Про це повідомила поліція Одещини.

На місці подій

За даними «Думської», депутату розтрощили колінні суглоби. Тепер за життя політика борються лікарі.

НП сталася у передмісті Одеси

У поліції уточнили, що було побито і дружину депутата, яка перебувала з ним у машині. Хуліганів досі шукають. За умисні тяжкі тілесні ушкодження Кримінальний кодекс передбачає від 5 до 8 років ув'язнення.

Причини нападу на депутата не встановлено. Це може бути пов'язане з діяльністю політика на Херсонщині, або з тим, що постраждалий — представник великого аграрного бізнесу.

Нагадаємо, раніше поліцією було знешкоджено особливо небезпечну банду, яка нападала на чиновників та підприємців.

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