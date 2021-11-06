За життя борються лікарі: в передмісті Одеси жорстоко побили депутата з Херсонщини
У передмісті Одеси увечері 5 листопада невідомі напали на автомобіль депутата із Херсонської області. Представника однієї з територіальних громад Херсонщини було жорстоко побито, він у тяжкому стані в лікарні. Про це повідомила поліція Одещини.
За даними «Думської», депутату розтрощили колінні суглоби. Тепер за життя політика борються лікарі.
У поліції уточнили, що було побито і дружину депутата, яка перебувала з ним у машині. Хуліганів досі шукають. За умисні тяжкі тілесні ушкодження Кримінальний кодекс передбачає від 5 до 8 років ув'язнення.
Причини нападу на депутата не встановлено. Це може бути пов'язане з діяльністю політика на Херсонщині, або з тим, що постраждалий — представник великого аграрного бізнесу.
Нагадаємо, раніше поліцією було знешкоджено особливо небезпечну банду, яка нападала на чиновників та підприємців.190
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