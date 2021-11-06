Жителів Рівного атакували змії: заповзають навіть у ванні кімнати

Після гучного випадку в Саудівській Аравії, коли шестирічна дівчинка померла від укусу змії, що причаїлася в туалеті міського будинку, подібну рептилію виявив у своєму будинку житель Рівного. Вона вилазила із системи злив-перелив. Несподівана гостя, що пройшла шлях каналізаційною трубою, застрягла в отворі сітки-клапану і не змогла вибратися в саме приміщення. Вочевидь, на щастя мешканців квартири. Відео інциденту опублікував Instagram-канал «Magnolia.tv».

Обережно! На відео чути ненормативну лексику!

На кадрах видно, як чоловік обережнно відкручував гвинт, щоб зняти кришечку та дістати з переливу гада.

«Добре, що вони не отруйні настільки… А уявляєте, якби вони… ось гади ж різні бувають. Ось вона залізла сюди, зміюка, уявляєте!» — коментує мешканець Рівного.

Також цікаво, що з'явилося повідомлення про помічену змію у центрі Рівного на вулиці прямо на тротуарі. Відео та фото з повзущим гадом опубліковано місцевим виданням «Радіо Трек» 5 листопада, а кадри надіслала до редакції мешканка міста. Того ж дня вийшов і пост у мережі про змію у квартирі у ванній. Можна лише припустити, що обидва ці випадки між собою пов'язані. За словами жінки, плазуна вона бачила на проспекті Миру біля будинку № 4. Ідентифікувати плазуна фахівцям не вдалося, оскільки він був знятий здалеку, і зображення дуже маленьке.

Директор Рівненського зоопарку Олег Павлюк зазначив, що цього листопадового часу змії вже сплять.

«Така поведінка, як на відео, для цих тварин не властива. Швидше це вуж і, можливо, він десь заліз у підвал. А коли включили опалення і стало тепло — прокинувся і виліз. На проспекті Миру змії можуть бути там поруч річка Устя» , — прокоментував він ситуацію.

Раніше «ФАКТИ» писали, що робити при укусі змії.

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