26.06 / 26.27 29.98 / 30.33
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Жителів Рівного атакували змії: заповзають навіть у ванні кімнати

16:18 6 листопада 2021
Змія

Після гучного випадку в Саудівській Аравії, коли шестирічна дівчинка померла від укусу змії, що причаїлася в туалеті міського будинку, подібну рептилію виявив у своєму будинку житель Рівного. Вона вилазила із системи злив-перелив. Несподівана гостя, що пройшла шлях каналізаційною трубою, застрягла в отворі сітки-клапану і не змогла вибратися в саме приміщення. Вочевидь, на щастя мешканців квартири. Відео інциденту опублікував Instagram-канал «Magnolia.tv».

Обережно! На відео чути ненормативну лексику!

На кадрах видно, як чоловік обережнно відкручував гвинт, щоб зняти кришечку та дістати з переливу гада.

«Добре, що вони не отруйні настільки… А уявляєте, якби вони… ось гади ж різні бувають. Ось вона залізла сюди, зміюка, уявляєте!» — коментує мешканець Рівного.

Також цікаво, що з'явилося повідомлення про помічену змію у центрі Рівного на вулиці прямо на тротуарі. Відео та фото з повзущим гадом опубліковано місцевим виданням «Радіо Трек» 5 листопада, а кадри надіслала до редакції мешканка міста. Того ж дня вийшов і пост у мережі про змію у квартирі у ванній. Можна лише припустити, що обидва ці випадки між собою пов'язані. За словами жінки, плазуна вона бачила на проспекті Миру біля будинку № 4. Ідентифікувати плазуна фахівцям не вдалося, оскільки він був знятий здалеку, і зображення дуже маленьке.

Директор Рівненського зоопарку Олег Павлюк зазначив, що цього листопадового часу змії вже сплять.

«Така поведінка, як на відео, для цих тварин не властива. Швидше це вуж і, можливо, він десь заліз у підвал. А коли включили опалення і стало тепло — прокинувся і виліз. На проспекті Миру змії можуть бути там поруч річка Устя» , — прокоментував він ситуацію.

Раніше «ФАКТИ» писали, що робити при укусі змії.

408

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші військовим

Мінімальна пенсія 7800: хто отримає додаткові виплати з 1 січня

Пенсії в Україні

Страховий стаж 35 років: що зміниться з 1 грудня і хто може розраховувати на збільшення пенсії

Клас

«Процес має продовжуватися»: у МОЗ різко розкритикували запровадження дистанційного навчання у школах

субсидія

Субсидію на опалювальний сезон отримають не всі українці: названо важливу умову

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.