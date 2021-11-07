Смертельна ДТП на Корсунщині: троє загиблих, поліція шукає свідків

Поліція Черкас просить водіїв допомогти у розслідуванні масштабної ДТП, що сталася увечері 6 листопада на трасі Київ — Знам'янка. У районі села Ситники біля Корсунь-Шевченківського зіткнулися ВАЗ-2104 та фура DAF. І легковий, і вантажний автомобіль опинилися в кюветі, після чого DAF загорівся.

Фура опинилася в кюветі і спалахнула

В аварії загинув водій фури — 30-річний житель Київської області та чоловіки 42 років і 53 років, які перебували у ВАЗ. І водій, і пасажир ВАЗу були зареєстровані на Черкащині.

Імовірно, аварія сталася після того, як ВАЗ з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу. Поліція просить усіх, хто проїжджав трасою близько 18.30 6 листопада, поділитися записами з відеореєстратора, щоб встановити причину ДТП. Звертатися можна до поліції Черкаської області або на спецлінію «102».

Нагадаємо, ще одна масштабна ДТП сталася в Миколаївській області на трасі Одеса — Мелітополь — Новоазовськ.

Фото ch.npu.gov.ua

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