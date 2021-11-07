У Мелітополі страшну знахідку виявили безпритульні у сміттєвому баку

У Мелітополі (Запорізька область) в одному зі сміттєвих баків поряд з будинком № 17 по вулиці Ярослава Мудрого виявили труп немовляти — він був загорнутий у рушник, а потім поміщений у пакет. Його випадково витягла зі сміттєвого баку сімейна пара без певного місця проживання, повідомляють «Ізвєстія в Україні».

Медики підтвердили, що дитина була доношена, пуповину обрізано професійно.

На місці працювала слідчо-оперативна група.

Що спричинило загибель немовляти — дії невідомого чи переохолодження, встановить експертиза.

Нагадаємо, раніше в Москві хлопчик-аутист викинув із вікна на 7 поверсі новонароджену сестричку.

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