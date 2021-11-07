26.06 / 26.27 29.98 / 30.34
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Мелітополі страшну знахідку виявили безпритульні у сміттєвому баку

15:55 7 листопада 2021
Немовля

У Мелітополі (Запорізька область) в одному зі сміттєвих баків поряд з будинком № 17 по вулиці Ярослава Мудрого виявили труп немовляти — він був загорнутий у рушник, а потім поміщений у пакет. Його випадково витягла зі сміттєвого баку сімейна пара без певного місця проживання, повідомляють «Ізвєстія в Україні».

Медики підтвердили, що дитина була доношена, пуповину обрізано професійно.

На місці працювала слідчо-оперативна група.

Що спричинило загибель немовляти — дії невідомого чи переохолодження, встановить експертиза.

Нагадаємо, раніше в Москві хлопчик-аутист викинув із вікна на 7 поверсі новонароджену сестричку.

180

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії в Україні

Страховий стаж 35 років: що зміниться з 1 грудня і хто може розраховувати на збільшення пенсії

гроші військовим

Мінімальна пенсія 7800: хто отримає додаткові виплати з 1 січня

Податки

З 1 грудня зростуть єдиний податок і ЄСВ: скільки доведеться заплатити ФОПам

податок звіт

Коли ФОП не може працювати на «спрощенці»: названо причину

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.