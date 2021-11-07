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Кривава драма у курортній Кирилівці: чемпіона з джиу-джитсу вбили за українську мову

17:52 7 листопада 2021
Кривава драма у курортній Кирилівці: чемпіона з джиу-джитсу вбили за українську мову

У Кирилівці, де у липні курортник під кайфом влаштував напав на поліцейського, зарізали 26-річного сина власника готелю «Перлина прибою», відомого підприємця, радника президента з питань рекреації та туризму Олега Балабатька. Як повідомив у мережі невтішний батько, причиною агресії відпочиваючого стала українська мова загиблого Миколи.

Трагічний інцидент на курорті стався у ніч на суботу, 6 листопада.

П'яний виходець із Луганська покликав Миколу на вулицю, і той погодився, оскільки був чемпіоном з джиу-джитсу і був упевнений у своїх силах.

Проте курортник віроломно використав ніж, від удару якого хлопець ухилитися не зміг.

Йому намагався допомогти співробітник поліції, але Микола помер у нього на руках.

Нагадаємо, у травні «розбірки» зі стріляниною у Кирилівці закінчилися смертю 18-річного юнака.

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