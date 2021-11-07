Групі українських туристів заборонили залишати Туреччину через ймовірне самогубство

У Туреччині застрягла збірна група туристів із Києва, Рівного та Запоріжжя, які прилетіли до Анталії ще у середині жовтня. Причиною стало самогубство одного з членів групи під час походу Лікійською стежкою, повідомила в мережі одна з туристок — Ірина Громико.

За її словами, суїцид стався 17 жовтня, причому на очах у свідка, проте турецькі поліцейські не взяли у нього ні показань, ні контактних даних.

«Потім були допити, суд уночі, який встановив заборону виїзду учасників групи — 7 осіб із Туреччини до завершення судово-медичної експертизи», — розповіла туристка, додавши, що померлого туриста поховали на батьківщині ще 22 жовтня, а інші учасники групи залишаються у Туреччині.

Тим часом вдома на них чекають родини, діти та робота (яку, до речі, вони можуть втратити через тривалу відсутність).

Як роз'яснив у коментарі Укрінформу консул України в Анталії Емір Рустамов, заборона на виїзд із Туреччини групи туристів з України буде знято лише після завершення слідчих дій та експертиз у справі про загибель одного з учасників групи.

«За інформацією від правоохоронних органів Туреччини, згадану заборону буде знято після проведення необхідних слідчих дій та експертиз. У зв'язку з цим консульство відповідно поінформувало керівника групи. Для прискорення процесу туристам рекомендовано звернутися до послуг адвоката та запропоновано контакти адвокатів, які мають значний досвід допомоги громадянам України». Від керівника групи було отримано відповідь, що вони самостійно «контролюють» процес із прокуратурою і адвокат їм не потрібен", — повідомив дипломат, запевнивши, що питання знаходиться на контролі консульства.

Нагадаємо, у вересні в Туреччині визнали самогубством смерть 25-річної української моделі, знайденої у наручниках та з пакетом на голові. Її тіло виявили ще на початку січня на віллі у районі турецького Бодруму.

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