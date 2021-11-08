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Події

Вінницькі аферисти заробили на фіктивному сурогатному материнстві мільйон доларів

12:37 8 листопада 2021
Новонароджений

На Вінничині співробітники СБУ викрили групу зловмисників, які створили шахрайський бізнес під виглядом надання послуг по програмі сурогатного материнства.

Як повідомили в спецслужбі, в лабети шахраїв потрапили щонайменше 50 іноземців і громадян України, а сума незаконного «заробітку» досягла майже мільйон доларів США.

Встановлено, що організатором схеми був вінницький ділок, який разом зі спільниками створив приватні компанії, у тому числі й псевдоклініку, не маючи ані ліцензії на ведення медичної практики, ані штату лікарів.

Шахрайська схема полягала у тому, що зловмисники пропонували клієнтам повний пакет послуг для участі у програмі сурогатного материнства, включаючи укладення фіктивного шлюбу, внесення завідомо недостовірних даних до медичних документів, а також пошук сурогатних матерів.

Проте насправді ділки надавали клієнтам неправдиву інформацію, причому основні зусилля зосередили на іноземних «клієнтах», яких підшукували через інтернет. Від них за свої шахрайські послуги зловмисники отримували від 30 до 50 тисяч доларів США, а після отримання повної оплати або більшої її частини, припиняли спілкування з клієнтами.

Лише в поодиноких випадках для громадян, які вважали, що брали участь у програмі допоміжних репродуктивних технологій, сурогатні матері народжували дітей.

Нині організатору схеми та його спільниці оголошено про підозру за частиною 4 статті 190 («Шахрайство») Кримінального кодексу. Також їм можуть висунуто обвинувачення у вчиненні незаконних угод, об'єктом яких є людина (частина 2 статті 149) Кримінального кодексу.

Вилучені речові докази

Нагадаємо, влітку факти продажу немовлят виявили в Києві — схему «впровадили» в одній із спеціалізованих клінік Києва, замаскувавши її під сурогатне материнство.

Фото Pixabay

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