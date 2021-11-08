Смерть дитини під Вінницею: у ДТП на автодорозі загинув 8-річний хлопчик

На Вінниччині сталася смертельна ДТП — загинув 8-річний хлопчик, а 45-річна жінка потрапила до лікарні.

Як повідомляють у ГУНП у Вінницькій області, дорожньо-транспортна пригода сталася неподалік села Кароліна Вінницького району.

За попередніми даними, водій BMW не впорався з керуванням та врізався у металевий відбійник.

28-річний водій та його один із його пасажирів — 45-річний чоловік — не постраждали.

У поліції повідомили, що у чоловіка, який перебував за кермом, узяв аналізи для проведення експертизи на стан сп'яніння.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті — до 8 років позбавлення волі.

Раніше на Миколаївщині на автодорозі Одеса — Мелітополь — Новоазовськ зіткнулися два автомобілі. У смертельній ДТП загинули троє людей, у тому числі двоє дітей.

А на трасі Київ — Знам'янка в районі села Ситники біля Корсунь-Шевченківського зіткнулися ВАЗ-2104 та фура DAF. Троє людей загинули.

Фото ГУНП у Вінницькій області.

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