26.04 / 26.23 29.99 / 30.31
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Випала з вікна та зачепилася за балкон: у Києві рятувальники зняли з багатоповерхівки тіло жінки

19:50 8 листопада 2021
рятувальна операція

У понеділок, 8 листопада, у Святошинському районі Києва сталася НП — з балкона житлового будинку по вул. Львівській, 12 випала жінка. Під час падіння вона зачепилася за конструкцію балкона одного з нижніх поверхів. Через отримані травми жінка померла. Про це повідомили у столичному главку ДСНС.

Рятувальники, які прибули до місця події, за допомогою колінчастого підіймача та автодрабини дістали загиблу. Їй було 60 років.

Після падіння з балкона 9 поверху вона натрапила на металеву конструкцію балкона 7 поверху, що виступає. На жаль, жінка від одержаних травм померла на місці.

Нагадаємо, у Броварах під Києвом дівчина випала з 9 поверху та розбилася. Раніше в Одесі загинув чоловік, який випав з вікна квартири на 19 поверсі.

Фото https://www.facebook.com/DSNSKyiv/

355

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії в Україні

Страховий стаж 35 років: що зміниться з 1 грудня і хто може розраховувати на збільшення пенсії

оладки

Повітряні оладки на кефірі: простий рецепт з невеликим «секретом»

Пенсіонер

Перехід із пенсії за інвалідністю на пенсію за віком: у якому разі це можливо

Фіскальний чек

Що чекає на ФОПи, які не встановлять РРО до 1 січня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.