Випала з вікна та зачепилася за балкон: у Києві рятувальники зняли з багатоповерхівки тіло жінки

У понеділок, 8 листопада, у Святошинському районі Києва сталася НП — з балкона житлового будинку по вул. Львівській, 12 випала жінка. Під час падіння вона зачепилася за конструкцію балкона одного з нижніх поверхів. Через отримані травми жінка померла. Про це повідомили у столичному главку ДСНС.



Рятувальники, які прибули до місця події, за допомогою колінчастого підіймача та автодрабини дістали загиблу. Їй було 60 років.

Після падіння з балкона 9 поверху вона натрапила на металеву конструкцію балкона 7 поверху, що виступає. На жаль, жінка від одержаних травм померла на місці.

Нагадаємо, у Броварах під Києвом дівчина випала з 9 поверху та розбилася. Раніше в Одесі загинув чоловік, який випав з вікна квартири на 19 поверсі.

Фото https://www.facebook.com/DSNSKyiv/

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