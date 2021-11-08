Зламана рука та забиття внутрішніх органів: у Хмельницькій області мати вбила 4-річну доньку

В Україні, на жаль, не меншає випадків насильства з боку батьків щодо дітей. Хмельницький міськрайонний суд визнав провину жінки у нанесені тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть 4-річної дівчинки. Про це йдеться у повідомленні Хмельницької обласної прокуратури.

Так, 34-річна мешканка с. Ходаківці Хмельницького району била маленьку в усі частини тіла, у тому числі голову.

«Травмовану дитину із численними саднами, переломом руки та закритою черепно-мозковою травмою у жовтні минулого року було госпіталізовано до реанімаційного відділення дитячої лікарні. Медики боролись за її життя майже місяць, однак усі зусилля виявились марними», — повідомили в прокуратурі.

Суд призначив жінці найсуворішу міру покарання, яку передбачає санкція статті, у вигляді 10 років позбавлення волі.

Як писали «ФАКТИ», днями в Харківській області сталася ще одна трагедія, пов’язана з насильством щодо дітей. Так, дитина, що виховувалася у будинку сімейного типу, отримала тілесні ушкодження за загадкових обставин. Усіх вісьмох вихованців тимчасово помістили в лікарню. У побитті дівчинки підозрюють прийомного батька.

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