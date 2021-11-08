26.04 / 26.23 29.99 / 30.31
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Зламана рука та забиття внутрішніх органів: у Хмельницькій області мати вбила 4-річну доньку

20:47 8 листопада 2021
Дитина

В Україні, на жаль, не меншає випадків насильства з боку батьків щодо дітей. Хмельницький міськрайонний суд визнав провину жінки у нанесені тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть 4-річної дівчинки. Про це йдеться у повідомленні Хмельницької обласної прокуратури.

Так, 34-річна мешканка с. Ходаківці Хмельницького району била маленьку в усі частини тіла, у тому числі голову.

«Травмовану дитину із численними саднами, переломом руки та закритою черепно-мозковою травмою у жовтні минулого року було госпіталізовано до реанімаційного відділення дитячої лікарні. Медики боролись за її життя майже місяць, однак усі зусилля виявились марними», — повідомили в прокуратурі.

Суд призначив жінці найсуворішу міру покарання, яку передбачає санкція статті, у вигляді 10 років позбавлення волі.

Як писали «ФАКТИ», днями в Харківській області сталася ще одна трагедія, пов’язана з насильством щодо дітей. Так, дитина, що виховувалася у будинку сімейного типу, отримала тілесні ушкодження за загадкових обставин. Усіх вісьмох вихованців тимчасово помістили в лікарню. У побитті дівчинки підозрюють прийомного батька.

198

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії в Україні

Страховий стаж 35 років: що зміниться з 1 грудня і хто може розраховувати на збільшення пенсії

оладки

Повітряні оладки на кефірі: простий рецепт з невеликим «секретом»

Пенсіонер

Перехід із пенсії за інвалідністю на пенсію за віком: у якому разі це можливо

Фіскальний чек

Що чекає на ФОПи, які не встановлять РРО до 1 січня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.