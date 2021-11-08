26.04 / 26.23 29.99 / 30.31
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Під Львовом згоріла живою однорічна дитина: названо можливу причину смерті малюка

22:23 8 листопада 2021
згарище

У Стрийському районі Львівської області сталася трагедія — під час пожежі живцем згорів однорічний хлопчик, повідомляє «Громадське».

Жінка з дітьми проживали у ромському таборі на території Жидачівського сміттєзвалища. Пожежа від саморобної грубки сталася в обід 6 листопада. У цей час мати нібито пішла до озера, щоб набрати воду. Дитина спала в наметі, зробленому з поліетилену та дощок. Вогонь перекинувся на намет.

Коли на місце приїхали рятувальники, то вже не могли врятувати дитину.

23-річній матері суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета, йдеться в сюжеті ТСН.

У поліції розповіли, що жінка перебувала на обліку органів соціальної опіки та отримувала допомогу від держави.

У горе-матері ще троє малолітніх дітей, зараз вона на пізньому терміні вагітності.

У міськраді запевнили, що не знали про проживання дітей біля звалища. Після трагедії у міськраді вирішили перевірити ромів.

Нагадаємо, влітку на Житомирщині під час пожежі згорів 6-річний хлопчик.

Раніше в Києві пожежникам вдалося врятувати двох дітей з палаючої квартири.

66

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії в Україні

Страховий стаж 35 років: що зміниться з 1 грудня і хто може розраховувати на збільшення пенсії

Пенсіонер

Перехід із пенсії за інвалідністю на пенсію за віком: у якому разі це можливо

Фіскальний чек

Що чекає на ФОПи, які не встановлять РРО до 1 січня

оладки

Повітряні оладки на кефірі: простий рецепт з невеликим «секретом»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.