Під Львовом згоріла живою однорічна дитина: названо можливу причину смерті малюка

У Стрийському районі Львівської області сталася трагедія — під час пожежі живцем згорів однорічний хлопчик, повідомляє «Громадське».

Жінка з дітьми проживали у ромському таборі на території Жидачівського сміттєзвалища. Пожежа від саморобної грубки сталася в обід 6 листопада. У цей час мати нібито пішла до озера, щоб набрати воду. Дитина спала в наметі, зробленому з поліетилену та дощок. Вогонь перекинувся на намет.

Коли на місце приїхали рятувальники, то вже не могли врятувати дитину.

23-річній матері суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета, йдеться в сюжеті ТСН.

У поліції розповіли, що жінка перебувала на обліку органів соціальної опіки та отримувала допомогу від держави.

У горе-матері ще троє малолітніх дітей, зараз вона на пізньому терміні вагітності.

У міськраді запевнили, що не знали про проживання дітей біля звалища. Після трагедії у міськраді вирішили перевірити ромів.

Нагадаємо, влітку на Житомирщині під час пожежі згорів 6-річний хлопчик.

Раніше в Києві пожежникам вдалося врятувати двох дітей з палаючої квартири.

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