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Події

Йому було лише 44: на Закарпатті у ДТП з квадроциклом загинув власник мережі м'ясних магазинів в Івано-Франківську

10:23 9 листопада 2021
Анатолій Рибак

Біля села Нижній Студений Хустського району Закарпатської області сталася смертельна ДТП з квадроциклом.

Внаслідок аварії загинув 44-річний чоловік — власник мережі м'ясних магазинів та підприємець з Івано-Франківська Анатолій Рибак.

Про ДТП, в якому розбився підприємець, у Facebook написав його друг Роман Івасишин.

Загиблий чоловік був власником мережі м'ясних магазинів ТМ «Рибак».

Інцидент стався у лісі, поблизу села Нижній Студений. Підприємець їхав квадроциклом лісом, коли транспортний засіб перекинувся та придавив його до землі. Чоловік отримав травми, несумісні із життям, й загинув, передає закарпатське видання «Галка».

Ще одна ДТП з квадроциклом сталася на Закарпатті, коли водій квадроцикла наїхав на двох жінок, одна з яких отримала серйозні травми.

Раніше на Буковині за кермом квадроцикла загинув 8-річний хлопчик

Фото facebook.com

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