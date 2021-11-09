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Події

Брав безпосередню участь у вбивствах та катуваннях українців: у СБУ підтвердили затримання ката «Ізоляції»

12:54 9 листопада 2021
Затримання Дениса Куликовського

Інформацію про затримання у Києві екс-бойовика «ДНР», який знущався з полонених у донецькій в'язниці «Ізоляція», підтвердили в Службі безпеки України.

«Контррозвідники СБУ затримали у Києві колишнього бойовика терористичної організації „ДНР“, керівника незаконної в'язниці на тимчасово окупованій території Донецької області „Ізоляція“. За інформацією СБУ, він організовував та брав безпосередню участь у вбивствах та тортурах громадян України, яких незаконно кинули за грати», — йдеться у повідомленні.

Наразі проводяться визначені законодавством процесуальні дії, зокрема, вирішується питання щодо його доставки до суду для обрання запобіжного заходу.

«Палича» (Дениса Куликовського) затримали у рамках раніше відкритого кримінального провадження за чотирма статтями КК України: ст. 149 (торгівля людьми); ст. 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань); ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, що взимку минулого року правоохоронці заочно повідомили про підозру керівнику спецв'язниці на території колишнього арт-центру «Ізоляція» в окупованому Донецьку, а також одному з конвоїрів. За даними МВС, є інформація про більш ніж 70 учасників НВФ, які можуть бути причетними до злочинів в «Ізоляції».

А журналіст Станіслав Асєєв, який провів у катівнях так званої «ДНР» 962 дні, опублікував у мережі імена трьох бойовиків, які витончено знущалися з в'язнів донецької в'язниці «Ізоляція»

Фото СБУ.

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