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Події

У Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП: загинуло двоє людей

15:22 9 листопада 2021
ДТП у Польщі

У Польщі, де днями у Плоцьку знайшли зарізаним українця, у смертельну ДТП потрапив автобус, в якому їхали наші співгромадяни — двоє людей загинули.

Як повідомляє echodnia.eu, дорожньо-транспортна пригода сталася вранці у вівторок, 9 листопада, у польському місті Ханьча.

Представник екстреної служби розповів, що автобус, в якому їхали троє чоловіків та жінка, вилетів з дороги та врізався у дерево. Пасажирів затиснуло у транспортному засобі — їх діставали за допомогою спецобладнання.

Медики підтвердили смерть двох українців — 25-річної жінки та 24-річного чоловіка. 25-річний водій Mercedes та 35-річний пасажир госпіталізовані у тяжкому стані.

Тим часом речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі «РБК-Україна» підтвердив інформацію про загиблих та постраждалих. За його словами, останнім надає консульську допомогу Генеральне консульство України у Кракові. Українські дипломати взаємодіють із польською поліцією для з'ясування обставин ДТП, контролюють процес лікування постраждалих, а також готують репатріацію тіл загиблих.

Нагадаємо, що в жовтні на південному заході Польщі в ДТП потрапив мікроавтобус — постраждали п'ять громадян України: транспорт «наздогнав» важку фуру.

Фото https://echodnia.eu.

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