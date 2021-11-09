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Події

Несподіваний поворот у справі херсонського депутата, побитого під Одесою: що відомо

21:49 9 листопада 2021
поліція

Поліція розсекретила подробиці нападу на херсонського депутата та його дружину у передмісті Одеси 5 листопада. Як виявилося, замах на вбивство політика був інсценованим. Завдяки цьому поліцейським і СБУ вдалося вийти на замовника злочину.

Затримання проводили поліція та СБУ

Слідство встановило, що скалічити депутата хотів один із його ворогів, голова об'єднаної територіальної громади Херсонщини. Неприязні стосунки у чоловіків виникли на бізнес-ґрунті. Замовник підшукав виконавців, пообіцяв їм 7 тис. доларів та видав завдаток — 1500 доларів та 10 тис. гривень.

Інсценування замаху вийшло досить переконливим. Замовник погодився передати виконавцям залишок грошей та був затриманий «на гарячому».

Замовника затримали під час передачі грошей

«Нас замовили, нас хотіли вбити. Дякую за наш другий день народження», — заявили політик та його дружина.

Наразі підозрюваному загрожують від семи до десяти років позбавлення волі за замах на побиття з метою залякування.

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