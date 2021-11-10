На Херсонщині чоловік покусав співмешканку, з’їв чужу каструлю борщу та попався з гранатою

На Херсонщині за грати відправили місцевого жителя, який «відзначився» серією правопорушень — він не лише забирався до чужих будинків, а й серйозно покусав співмешканку.

Про випадок, що стався у Генічеському районі, пише видання «Каховские новости». Там у поліцію звернулася жінка, яку покусав співмешканець. Чоловік прийшов додому п'яним і накинувся на жінку, яка висловила йому своє невдоволення. Він вдарив її кулаком в обличчя, повалив на ліжко і почав рвати зубами. На передпліччях жінки залишилися сліди від п'яти глибоких укусів. Правда, тоді чоловіка під варту не взяли.

Раніше судимий житель Херсонщини влаштував притон, де курили коноплі, а також забирався до чужих будинків. В одному він знайшов каструлю борщу і з'їв його, з іншого виніс два 10-літрові балони з домашнім вином.

Щоправда, затримали його не після цих крадіжок, а через те, що у кишені куртки чоловіки виявили гранату Ф-1.

Йому інкримінували шість статей КК України, у тому числі й завдання легких тілесних ушкоджень — за покусану жінку.

Новотроїцький райсуд дав йому 3 роки та 3 місяці позбавлення волі. Щоправда, засуджений провини так і не визнав.

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі суддя засудив двох молодих людей, які скоїли кілька крадіжок магнітол з автомобілів, до року умовно і читання художньої літератури — книг «Пригода Гекльберрі Фінна» та «Пригоди Тома Сойєра» Марка Твена, «Біле ікло» Джека Лондона, а також віршу Тараса Шевченка «Мінають дні, минають ночі…».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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