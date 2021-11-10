26.04 / 26.22 30.03 / 30.34
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

На Херсонщині чоловік покусав співмешканку, з’їв чужу каструлю борщу та попався з гранатою

9:26 10 листопада 2021
Борщ

На Херсонщині за грати відправили місцевого жителя, який «відзначився» серією правопорушень — він не лише забирався до чужих будинків, а й серйозно покусав співмешканку.

Про випадок, що стався у Генічеському районі, пише видання «Каховские новости». Там у поліцію звернулася жінка, яку покусав співмешканець. Чоловік прийшов додому п'яним і накинувся на жінку, яка висловила йому своє невдоволення. Він вдарив її кулаком в обличчя, повалив на ліжко і почав рвати зубами. На передпліччях жінки залишилися сліди від п'яти глибоких укусів. Правда, тоді чоловіка під варту не взяли.

Раніше судимий житель Херсонщини влаштував притон, де курили коноплі, а також забирався до чужих будинків. В одному він знайшов каструлю борщу і з'їв його, з іншого виніс два 10-літрові балони з домашнім вином.

Щоправда, затримали його не після цих крадіжок, а через те, що у кишені куртки чоловіки виявили гранату Ф-1.

Йому інкримінували шість статей КК України, у тому числі й завдання легких тілесних ушкоджень — за покусану жінку.

Новотроїцький райсуд дав йому 3 роки та 3 місяці позбавлення волі. Щоправда, засуджений провини так і не визнав.

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі суддя засудив двох молодих людей, які скоїли кілька крадіжок магнітол з автомобілів, до року умовно і читання художньої літератури — книг «Пригода Гекльберрі Фінна» та «Пригоди Тома Сойєра» Марка Твена, «Біле ікло» Джека Лондона, а також віршу Тараса Шевченка «Мінають дні, минають ночі…».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

332

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

ФОП

Не пізніше 20-го числа: у податковій зробили важливе попередження для платників єдиного податку з ФОП першої та другої груп

пенсія

Пенсії за вислугу років: хто може втратити і як цього уникнути

Люди

Після перерахунку пенсія зменшилася: одній з груп пенсіонерів розповіли, що буде з їхніми виплатами

Пенсії в Україні

Страховий стаж 35 років: що зміниться з 1 грудня і хто може розраховувати на збільшення пенсії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.