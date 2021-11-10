Загибель 15-річної дівчинки в Одесі: стало відомо про затримання передбачуваного винуватця ДТП

Поліція Одеси оголосила, що затримала водія, який збив насмерть 15-річну дівчинку-підлітка і серйозно травмував її брата. ДТП трапилося ще 4 листопада, а останні п'ять днів винуватець аварії переховувався у квартирі у приятеля.

Чоловік сподівався, що його не вирахують, оскільки свій Opel він кинув у дворі, старого телефону позбувся, купив новий апарат і постійно змінював на ньому картки мобільних операторів.

Автомобіль невдовзі знайшли покинутим у дворах

Проте дилетантські спроби замести сліди виявилися невдалими. Водія вирахували, а під час обшуку в квартирі знайшлися і докази: ключі від автомобіля, документи на машину.

28-річного одесита готуються заарештувати. З'ясувалося, що чоловіка до того ж розшукують за злочини у сусідній країні. Там українця підозрюють у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень.

Підозрюваному 28 років, він родом з Одеської області

Нагадаємо, смертельна ДТП в Одесі сталася 4 листопада. Opel на великій швидкості збив двох людей на пішохідному переході на Адміральському проспекті. 15-річна підліток загинула. Її 21-річного брата з переломом ноги було доставлено до лікарні. Водій із місця ДТП втік. Було оголошено операцію «Перехват», розшукуваний автомобіль знайшли на вулиці Луніна.

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