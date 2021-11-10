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Події

На кордоні з Білоруссю затримали нелегальних мігрантів, — Єнін

11:53 10 листопада 2021
кордон

Мігранти, які цього тижня намагалися штурмом потрапити з Білорусі до Польщі, перевірили на міцність і український кордон. Прикордонники затримали двох громадян Куби, які нелегально проникли з території Білорусі і прямували до Польщі. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

За словами заступника глави МВС, сусідні з Україною держави намагаються влаштувати в нашій країні міграційну кризу, але оперативні підрозділи не втрачають пильності.

Тим часом у Польщі повідомили, що дві великі групи мігрантів — близько 200 та близько 60 осіб — таки змогли прорватися через кордон. Усіх було затримано. Крім того, припинено спробу незаконного в'їзду до Польщі трьох сирійців. Вони намагалися скористатися допомогою громадян Німеччини.

Наразі до кордону з Білоруссю стягнуто 15 тисяч польських військових. Число мігрантів з іншого боку прикордонного переходу оцінюють по-різному. Прикордонники на місці говорять про 800 людей, а у МВС Польщі припускають, що мігрантів може бути до чотирьох тисяч.

Польща запровадила особливий режим у прикордонній з Білоруссю зоні. Офіційна Варшава попереджає, що може повністю закрити кордон із Білоруссю.

Фото Strazgraniczna/Facebook

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