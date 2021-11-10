До уваги пасажирів: у Києві «доброзичливець» попередив про мінування всіх залізничних вокзалів

В Києві тимчасово обмежили роботу всіх залізничних вокзалів — Центрального, Південного і Дарницького. Причиною позаштатної ситуації є повідомлення про їх замінування, інформують в «Укрзалізниці».

Наразі всіх працівників та пасажирів Центрального вокзалу евакуйовано.

Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

Втім, збою графіку курсування поїздів не сталося, лише посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі вокзалу переходи.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Дніпрі «замінували» театр, де того дня давали «Кармен-сюїту» і «Шехерезаду» з Катериною Кухар і Олександром Стояновим у головних ролях. Тоді евакуювати довелося всіх глядачів і артистів. Подробицями надзвичайної події Катерина і Олександр поділилися в мережі, зізнавшись, що таке в їхні кар'єрі сталося вперше.

Фото Поліції Києва

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