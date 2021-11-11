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Події

Встиг закрити обличчя: під Харковом обстріляли бригаду електриків, одного ремонтника поранено

13:34 11 листопада 2021
Встиг закрити обличчя: під Харковом обстріляли бригаду електриків, одного ремонтника поранено

У Нововодолазькому районі на Харківщині споживач скоїв збройний напад на працівників енергокомпанії. Інцидент трапився у селі Рокитне о 10:00 10 листопада, повідомила прес-служба АТ «Харківобленерго».

Ремонтна бригада прибула на вулицю Загребля через відключення електроустановок споживача. Як виявилося, домовласник здійснив самовільне підключення. Коли енергетики виходили з машини, споживач почав стріляти у їхній бік зі зброї, схожої на пневматичну. Куля влучила одному з працівників в руку, коли той намагався прикрити обличчя.

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На місце злочину була викликана поліція. Працівники обленерго написали заяву про внесення відомостей про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань та притягнення нападника до кримінальної відповідальності.

Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше в Києві голий чоловік, обрізаючи електрику, пошкодив кнопку виклику ліфта.

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