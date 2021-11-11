Було «спекотно»: перед футбольним матчем збірної в Одесі гасили пожежу на стадіоні

У четвер, 11 листопада, в Одесі, де сьогодні має відбутися товариський матч між збірними України та Болгарії, вдень виникла пожежа на території стадіону «Чорноморець».

Втім, як повідомляє «Думська», із загорянням впоралися за допомогою вогнегасника. Вогонь виник у бізнес-центрі на стадіоні «Чорноморець» — через коротке замикання в офісному кулері спалахнуло майно на площі два квадратні метри.

А ресурс «Х.я Одеса» опублікував відео, зняте під час пожежі.

Відео голів можна буде переглянути на сайті «ФАКТІВ» у матеріалі Україна — Болгарія: онлайн відео голів у товариському матчі.

Фото — скріншот

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