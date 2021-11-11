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Події

Під Рівне підпалили авто народного депутата із фракції Зеленського

15:48 11 листопада 2021
Підпал машини

У ніч на четвер, 11 листопада, у Дубно (Рівненська область) невідомий спробував підпалити автомобіль, яким користується 46-річний місцевий житель — помічник народного депутата з фракції «Слуги народу».

Як повідомили в ГУНП у Рівненській області, в поліцію про підпал повідомили близько другої години ночі. Транспортний засіб, що належить 40-річному жителеві Рівного, був припаркований на приватній території біля дому.

«Близько другої години невідомий проник у двір і кинув під іномарку запальну суміш. 46-річному жителю Дубно вдалося самотужки згасити полум'я. Внаслідок займання автомобіль отримав незначні пошкодження», — повідомили у поліції і додали, що з місця події криміналісти вилучили пластикову ємність із залишками паливно-мастильних матеріалів.

Фото ГУНП у Рівненській області.

Розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 194 КК України (навмисне ушкодження майна шляхом підпалу).

Фото ГУНП у Рівненській області.

У поліції не називають імен потерпілих, однак у соціальних мережах про підпал свого авто повідомив «слуга народу» Олександр Аліксійчук.

«Вночі у дворі мого помічника Артура Бица, депутата Дубенської міської ради та голови фракції „Слуга Народу“ у міській раді, невідомі підпалили автомобіль Skoda Karoq, власником якого є я, і яким час від часу користується мій помічник Артур Биц під час виконання своїх обов'язків» , — заявив нардеп, який зв'язав підпал авто «виключно з політичною діяльністю Артура Вікторовича».

На його думку, одна з порушених його помічником проблем (проблеми в лісовій галузі, незаконне захоплення земель, незаконне обробіток земель) і стала причиною підпалу.

Нагадаємо, що влітку 2020 року невідомі спалили машину нардепу Гео Леросу, а взимку цього року підпалили автомобіль засновника ресурсу dtp.kiev.ua журналіста Владислава Антонова.

Фото ГУНП у Рівненській області.

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