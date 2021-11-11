Під Одесою онук безжально вбив прикуту до ліжка бабусю (відео 18+)

На Одещині до ізолятора тимчасового тримання відправили 35-річного чоловіка, який побив свою 86-річну бабусю — жінка померла від больового шоку.

Як повідомляють у ГУНП на Одещині, мешканка одного з сіл Балтської ОТГ була тривалий час прикута у ліжка. Про її смерть у поліцію повідомила місцева фельдшерка. На тілі покійної виявили синці — на думку експерта, вони є результатом побиття, а померла пенсіонерка від больового шоку.

За словами в.о. начальника відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції Людмили Буберенко, поліцейські допитали тих, хто проживав разом із пенсіонеркою — її сина та онука.

Фото ГУНП на Одещині.

«Спочатку чоловіки наполягали на тому, що старенька отримала травми через падіння з ліжка. Але під тиском незаперечних доказів, які правоохоронці зібрали під час досудового розслідування, зізналися — її побив нетверезий онук через те, що господиня будинку лаяла їх за пияцтво» , — зазначила вона і додала, що прокуратура клопотала про запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, що нещодавно у лікарні Генічеська померла 75-річна жінка, яку вдома побив син. А в Одесі чоловік до смерті побив матір, витягнув тіло 76-річної жінки до під'їзду і намагався сховатися від поліції у будинку родичів.

Фото ГУНП на Одещині.

671

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter