У Києві спалахнула масштабна пожежа у парку «Совки»: вогонь підбирався до тварин у звіринці

У Києві, де нещодавно згорів ресторан на проспекті Перемоги, вдень у четвер, 11 листопада, загорілася будівля у парку «Совки» у Святошинському районі.

Як повідомляють у столичному управлінні ДСНС, вогнем було охоплено заклад громадського харчування. Існувала загроза розповсюдження вогню на інші будівлі.

«Пожежу на площі 300 квадратних метрів локалізували, а о 15:08 й ліквідували. Жертв та постраждалих немає» , — йдеться у повідомленні.

А «Київ Оперативний» виклав у мережу відео, зняте на місці НП.

А за інформацією «Магнолія ТВ», у парку згорів вуличний звіринець. Працівники зоопарку твердили, що якісь підлітки підпалили солому. Вогонь швидко охопив дерев'яні будиночки. Відомо, що всіх звірів встигли врятувати, але їхня хата згоріла вщент.

Нагадаємо, що днями пожежа виникла на території Києво-Печерської Лаври. Зайнялася майстерня, де розписували ікони. Вогонь швидко перекинувся на дах. Пожежники ліквідували пожежу, під час НП кілька людей постраждали.

Фото — скріншот.

317

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter