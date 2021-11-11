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Події

Протягнув під колесами кілька метрів: у Харкові водій на позашляховику збив пішоходів на переході

16:55 11 листопада 2021
машина

У Харкові, де нещодавно 16-річний хлопець учинив смертельну аварію на проспекті Гагаріна, сталася ще одна ДТП.

Водій позашляховика Land Cruiser збив на пішохідному переході підлітків, повідомляє Telegram-канал «Труха Харків».

Інцидент стався на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської.

Запис наїзду на людей оприлюднили інші водії.

На кадрах видно, як водій рухається проспектом Науки у напрямку Павлова Поля. Автомобіль проїжджає перехрестя на червоне світло, коли пішохідним переходом йдуть кілька людей.

В результаті хлопець та дівчина опинилися під колесами. Одного з пішоходів автомобіль притискає переднім колесом та тягне дорогою щонайменше 10 метрів.

На місце події прибула швидка допомога. За попередньою інформацією, всі живі.



Нагадаємо, смертельна ДТП у Харкові сталася 26 жовтня близько 9 години вечора. 16-річний водій Infiniti на великій швидкості намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з Chevrolet. 58-річний водій «Шевроле» загинув. Троє пасажирів Infiniti потрапили до лікарні з травмами. Водієві Infiniti загрожує до восьми років ув'язнення.

Сестра одного з хлопців, які постраждали під час аварії, заявила, що її сім'я не має претензій та образ на 16-річного водія Infinity.

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