У Харкові на місці ДТП з підлітками автомобіль збив поліціянта

У Харкові у місці, де сьогодні позашляховик збив двох підлітків, водійка автомобіля Mazda наїхала на патрульного.

Жінка сама травмувалася та травмувала правоохоронця, повідомили у поліції.

Аварія сталася на проспекті Науки близько 5-ї години вечора.

За попередніми даними, екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Mazda за порушення Правил дорожнього руху. Під час спілкування з поліціянтами 35-річна водійка авто вирішила поїхати з місця, під час чого здійснила наїзд на інспектора патрульної поліції.

Внаслідок ДТП травмувалися поліціянт та сама водійка автомобіля Mazda. Постраждалих доставлено до лікарні.

Нагадаємо, сьогодні Toyota Land Cruiser збив двох 13-річних дітей на проспекті Науки. Підлітки переходили дорогу пішохідним переходом на зелене світло.

У поліції повідомили, що 34-річного водія автомобіля Toyota у травні 2021 року засудили до трьох років позбавлення волі за скоєння крадіжки з випробувальним терміном на 1 рік.

За порушення правил дорожнього руху йому може загрожувати до 8 років в'язниці. У поліції підозрюють, що водій Toyota Land Cruiser був під наркотиками.

Раніше «ФАКТИ» писали про смертельну аварію в Харкові, винуватцем якої став 16-річний водій Infiniti.

Фото https://hk.npu.gov.ua/

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