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Народила сина від вітчима: у Рівному відправили на 10 років за ґрати чоловіка, який ґвалтував свою неповнолітню падчерку

21:14 11 листопада 2021
молоток судді

Острозький районний суд Рівненської області засудив 44-річного мешканця колишнього Здолбунівського району до 10 років ув'язнення за зґвалтування своєї 13-річної падчерки, яка народила від нього дитину. Про це повідомили у Рівненській обласній прокуратурі.

Під час досудового розслідування правоохоронці зібрали достатньо доказів того, що чоловік ґвалтував малолітню доньку своєї співмешканки.

Дівчинка завагітніла та народила дитину — хлопчика, батьком якого є її вітчим. Про сексуальне насильство над нею дівчинка нікому не повідомляла, бо боялася, що її маму позбавлять батьківських прав.

Крім покарання, дані ґвалтівника внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

Раніше у Костополі Рівненської області судили педофіла, від якого народила 12-річна дівчинка. 29-річному чоловіку присудили 8 років колонії.

А на Волині засудили чоловіка, який зґвалтував 13-річну падчерку. Дівчинка теж народила від ґвалтівника дитину.

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