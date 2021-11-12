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Події

На Полтавщині засудили чоловіка, який зарубав сокирою батьків і намагався спалити їхні тіла

10:34 12 листопада 2021
Чоловік із сокирою

Довічне тюремне ув'язнення — такий вирок ухвалив суд жителю Полтавської області, який у 2019 році зарубав сокирою батьків, а потім підпалив будинок, щоб приховати сліди злочину.

Як передає «ТСН», чоловіка визнали винним за ч. 1, ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення чи пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу) ККУ.

Його сестра, яка у момент скоєння злочину була у подруги, розповідала, що брат часто програвав гроші у карти, а батькам доводилося повертати його борги.

Нагадаємо, що вбивство сталося понад два роки тому, 6 липня 2019 року. Спочатку син убив у літній кухні 49-річного батька, а потім зайшов до кімнати, де спала його 49-річна мати, і теж ударив її сокирою, а потім кілька разів ножем. Подружня пара загинула на місці.

Нагадаємо, що навесні цього року у Слов'янську на Донеччині 32-річний син накинувся з кулаками на матір, яка вимагала від нього влаштуватися на роботу, а потім ударив жінку сокирою по голові.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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