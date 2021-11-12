Як наркотики потрапили до організму нардепа Полякова: поліція відпрацьовує дві версії

Правоохоронці продовжують розслідування смерті народного депутата України Антона Полякова, який помер у ніч на 8 жовтня у Києві у таксі, розглядаючи дві версії, пов'язані з наркотиками, виявленими в його організмі.

Так, керівник столичної поліції Іван Вигівський в інтерв'ю агенції «Інтерфакс-Україна» згадав дві версії, що відпрацьовуються — добровільне вживання наркотиків та примусове їх потрапляння в організм.

«Про свідчення Скороход (народної депутатки України Ганни Скороход, яка заявляла, що її громадянського чоловіка вбили і що він наркотики ніколи не вживав ) ми не можемо говорити, оскільки це таємниця досудового розслідування» , — зазначив він.

На даний момент проводяться понад 20 експертиз, висновки отримані поки що лише чотирьох. За словами Вигівського, деякі з експертиз, які ще не закінчені, можуть прояснити ситуацію, проте крапка буде поставлена після того, як усі дослідження закінчать.

«Ми аналізуємо і відео, та інші дані. Зараз відсутні підстави вважати якусь версію головною» , — додав він.

Нагадаємо, що в крові померлого нардепа виявили метадон та домішки димедролу. Таку суміш називають «вуличним метадоном».

Судово-медична експертиза показала, що молодий парламентар помер через гостру коронарну недостатність, гостру ішемічну хворобу серця.

Фото Антона Полякова із соціальних мереж.

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