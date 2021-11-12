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Події

На Черкащині померло немовля після того, як мати кілька годин випивала з друзями на вулиці

15:55 12 листопада 2021
коляска

На Черкащині заарештували горе-мати, яка пиячила з друзями і залишила без нагляду 4-місячну доньку. Дівчинку виявили мертвою, а мати судитимуть за залишення малолітньої дитини в небезпеці. Про це повідомила поліція області.

Трагедія сталася в селі Тихонівка, Звенигородського району. Події 5−6 листопада слідству відомі зі слів затриманої. 21-річна жінка заявила, що вирушила до друзів і прихопила коляску з немовлям. Компанія випивала на вулиці, дитина допізна знаходилася на холоді. Про те, що дочка не подає ознак життя, мати зрозуміла наступного дня і сама викликала поліцію.

Слідство має проаналізувати результати розтину, встановити причину смерті дитини, допитати свідків. До початку суду горе-мати залишиться під вартою. Якщо жінку визнають винною, їй загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.

коляска
Причину смерті має назвати судмедекспертиза

Нагадаємо, киянку, яка заморила голодом дитину, визнали винною у умисному вбивстві та засудили до 12 років позбавлення волі. Проте за «законом Савченко» за три роки жінка вийде на волю.

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