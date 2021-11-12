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Події

Колишньому міністру енергетики вручили підозру у сприянні тероризму: що відомо

17:59 12 листопада 2021
сбу

Колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України став підозрюваним у співпраці з терористами «ДНР» та «ЛНР». Підозру екс-чиновнику вручила СБУ. Під слідством опинився керівник Міненерго у 2014−1016 роках (у той період міністерство очолював Володимир Демчишин).

Колишнього міністра підозрюють у закупівлі вугілля з окупованих територій, за які терористичні угруповання отримали 200 млн. гривень. Слідство визнає, що Україну примушували до придбання вугілля у представників «ДНР» та «ЛНР», оскільки до цього зірвалося постачання вугілля з ПАР, було заблоковано постачання з РФ, а енергогенеруючі підприємства потребували ресурсів.

В Офісі генпрокурора уточнили, що у цій справі можуть змусити відповідати не лише колишнього міністра. «Він (міністр) був залучений вищим політичним керівництвом держави до укладання угод на постачання вугілля з територій, підконтрольних терористичним організаціям», — йдеться у заяві.

У статті, яку інкримінують екс-міністру — ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258−3 КК України — такж йдеться про змову осіб для сприяння діяльності терористичних організацій.

«ПАТ „Центренерго“ за вказівкою колишнього міністра уклало договори на поставку вугілля з контрольованими бойовиками підприємствами, що стало підставою для перерахування, переведення в готівку та розподілу на користь терористичних організацій „ДНР“ і „ЛНР“ понад 200 млн грн… На окупованій території було обрано два вугледобувні підприємства ДП „Шахта імені К.І. Кисельова“ та ДП „Луганськвугілля“, які перебували під повним контролем незаконних збройних формувань, а одне з них взагалі не працювало», — йдеться у матеріалах Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, раніше українська сторона наполягала, що закупівля антрациту в ОРДЛО є «прямим фінансуванням тероризму». Військовий експерт Микола Бєлєсков в інтерв'ю «ФАКТАМ» також погодився, що закуповувати вугілля в ОРДЛО неприйнятно, навіть отримувати його з Росії — це менше зло.

Фото SecurSerUkraine/facebook

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