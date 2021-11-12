26.08 / 26.28 29.77 / 30.13
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Двоє українських військових підірвалися на Донбасі

18:17 12 листопада 2021
військові

На Донбасі в районі операції Об'єднаних сил загинули двоє десантників 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з Миколаєва. Під час виконання бойового завдання на невідомому вибуховому пристрої підірвалися підполковник Руслан Прусов та майстер-сержант Вадим Федосєєв. Про це повідомила 79 одшбр.

«Воїни-десантники багато років віддали службі у нашій військовій частині, були справжніми професіоналами та патріотами. Наша втрата дуже гірка та болісна», — кажуть у бригаді.

Руслан Прусов

Вадим Федосєєв

Загибель двох десантників підтвердили у прес-центрі ООС. В Миколаєві через траур за загиблими земляками на будівлі облради приспущено державний прапор.

Нагадаємо, 6 листопада на Донбасі загинула молодший сержант 57-го ОМПБр ім. кошового отамана Костя Гордієнка Тетяна Алхімова. 2 листопада від кулі снайпера загинув боєць Закарпатської 128-ї ОДШБр, 30-річний Сергій Єлісєєв.

Фото Ольга Малярчук/Facebook

130

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

Деяким пенсіонерам на півтори тисячі грн підвищать виплати: кому і коли чекати збільшення

Гривні

Без виплати за вислугу років та перерахунку: що мають знати пенсіонери, які вирішили повернутися на роботу

жінки

«Доглядаю за літньою мамою»: турботливим українцям надаватимуть додатковий стаж та можливість виходу на пенсію

melovin і ліза русіна

«Ще одну таку історію, як з Мелом, не переживу»: партнерка MELOVIN Ліза Русіна про навантаження на «Танцях зі зірками» та розрив з MARUV

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.