Двоє українських військових підірвалися на Донбасі

На Донбасі в районі операції Об'єднаних сил загинули двоє десантників 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з Миколаєва. Під час виконання бойового завдання на невідомому вибуховому пристрої підірвалися підполковник Руслан Прусов та майстер-сержант Вадим Федосєєв. Про це повідомила 79 одшбр.

«Воїни-десантники багато років віддали службі у нашій військовій частині, були справжніми професіоналами та патріотами. Наша втрата дуже гірка та болісна», — кажуть у бригаді.

Руслан Прусов

Вадим Федосєєв

Загибель двох десантників підтвердили у прес-центрі ООС. В Миколаєві через траур за загиблими земляками на будівлі облради приспущено державний прапор.

Нагадаємо, 6 листопада на Донбасі загинула молодший сержант 57-го ОМПБр ім. кошового отамана Костя Гордієнка Тетяна Алхімова. 2 листопада від кулі снайпера загинув боєць Закарпатської 128-ї ОДШБр, 30-річний Сергій Єлісєєв.

Фото Ольга Малярчук/Facebook

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