Дочка загиблого у ДТП у Харкові повідомила, що експерти спростували несправність гальм Infiniti

У Харкові пройшли перші експертизи щодо резонансної ДТП, за яку затримано 16-річного водія. Підліток вже визнав, що був за кермом Infiniti, але стверджував, що в аварії винні несправні гальма. Перевірка автомобіля цю версію не підтвердила. Про це повідомила Анастасія Носова, дочка загиблого у ДТП.

«Сьогодні відбувся огляд автомобілів експертами. Фінік із справною гальмівною та рульовою системами. Що й потрібно було довести», — заявила Анастасія.

Нагадаємо, ДТП у Харкові на перетині проспекту Гагаріна та вулиці Одеської сталася 26 жовтня. У зіткненні Infinity та Chevrolet постраждала молода компанія і загинув 58-річний водій другого авто. За попередніми даними, Infinity рухався зі швидкістю 100 км на годину.

Водія Infinity і раніше зупиняла поліція, але ці епізоди не набули розвитку. Крім того, у юнака ще не закінчився умовний термін, отриманий за стрілянину в громадському місці.

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