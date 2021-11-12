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Події

Наїзд на підлітків у Харкові: водія взяли під варту на два місяці з альтернативою застави

20:43 12 листопада 2021
машина дтп

У Харкові відбувся суд за ще однією резонансною ДТП — 11 листопада водій «під речовинами» збив на переході двох підлітків. Чоловіка взяли під варту на два місяці, але дозволили вийти під заставу. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Справа слухалася у Київському районному суді Харкова. Суму застави водієві призначили досить скромну — 340 тис. гривень, при тому, що прокурор вимагав встановити не менше 10 млн гривень фінгарантії.

На судовому засіданні було озвучено висновки слідства, що на момент ДТП 34-річний водій Toyota Land Cruiser був у стані наркотичного сп'яніння. Кримінальне провадження відкрито за статтею про п'яне водіння (ч. 2 ст. 286−1 КК України).

Раніше голова МВС уточнив, що підозрюваний у ДТП вже притягувався до відповідальності за незаконне виробництво/зберігання наркотиків, але рік тому справу було закрито, і до суду вона не дійшла.

дтп
Водія затримали

ДТП сталася вдень 11 листопада у Харкові на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської. Водій поїхав на червоне світло та на переході збив 13-річних хлопчика та дівчинку, які переходили дорогу на свій «зелений».

Фото prokuraturakharkiv/Facebook

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