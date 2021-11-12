В ОРДЛО загинув звинувачений у шпигунстві 37-річний громадянин України: що відомо

У колонії в окупованій Макіївці загинув 37-річний українець Руслан Макарець. Ув'язненому завдали множинних ножових поранень, через які він помер. Це вже четвертий випадок за рік, коли в колоніях на окупованій частині Донбасу вбивають українських в'язнів. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Макарець потрапив до колонії після того, як у 2018 році з'їздив до Бахмута на підконтрольну Україні територію, а навесні 2019 року вирішив відвідати рідних у Горлівці. «МГБ» «ДНР» затримало Макарця як українського шпигуна, а потім чоловіка засудили до 13 років колонії.

За інформацією сайту «Граті», до Бахмута Макарець їздив не просто так. Судячи з уього, він скористався програмою СБУ «Тебе чекають удома» і в листопаді 2018 року був звільнений від відповідальності за те, що сприяв незаконним збройним формуванням. У лавах бойовиків Макарець провів трохи більше року — з січня 2017-го до березня 2018-го. Після призначений на вантажівку «Урал» Макарець возив їжу бойовикам «ДНР» на їхні позиції.

Руслана Макарця було включено до списків української сторони на випадок домовленостей про обмін утримуваними особами. Проте цей процес з весни 2020 року заблоковано.

За інформацією омбудсмена, в катівнях в ОРДЛО утримуються понад двісті громадян України. 224 осіб окупанти тримають у в'язницях на Донеччині, ще 77 — у колоніях на окупованій частині Луганської області. З початку 2021 року в колоніях ОРДЛО загинули четверо громадян України.

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