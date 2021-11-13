26.09 / 26.31 29.77 / 30.16
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

На Донбасі поранено українського військовослужбовця

9:50 13 листопада 2021
Донбас війна

На Донбасі 12 листопада був тяжким днем для української армії. Після того, як на ворожому вибуховому пристрої підірвалися двоє десантників, ще один військовий був поранений під час обстрілу. Про це повідомив речник ООС.

За інформацією прес-центру, пораненому бійцю надали медичну допомогу та евакуювали до госпіталю. Наразі стан здоров'я військовослужбовця — задовільний.

За добу російсько-окупаційні війська вісім разів обстрілювали позиції української армії. Ворог відкривав вогонь у районі Зайцево, Попасної, Новоолександрівки, Новотроїцького, Новолуганського та в районі населеного пункту Широкине. У ніч на 13 листопада ворог обстріляв із СПГ, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї район Троїцького.

Нагадаємо, на початку листопада надійшло попередження, що Росія знову стягує війська та техніку до кордону з Україною. Але спікер міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm Михайло Макарук вважає, що армія РФ в осінній період ніколи не перейде в активну фазу військового загострення.

Фото MinistryofDefence.UA/Facebook

69

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші пенсія

Мінімальна пенсія за віком та доплата за понаднормовий стаж: що зміниться з 1 грудня

Гривні

Деяким пенсіонерам на півтори тисячі грн підвищать виплати: кому і коли чекати збільшення

Гривні

Без виплати за вислугу років та перерахунку: що мають знати пенсіонери, які вирішили повернутися на роботу

машина

Власникам «євроблях» запропонували ризикований «народний» метод легалізації: чим він небезпечний

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.