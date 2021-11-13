На Донбасі поранено українського військовослужбовця

На Донбасі 12 листопада був тяжким днем для української армії. Після того, як на ворожому вибуховому пристрої підірвалися двоє десантників, ще один військовий був поранений під час обстрілу. Про це повідомив речник ООС.

За інформацією прес-центру, пораненому бійцю надали медичну допомогу та евакуювали до госпіталю. Наразі стан здоров'я військовослужбовця — задовільний.

За добу російсько-окупаційні війська вісім разів обстрілювали позиції української армії. Ворог відкривав вогонь у районі Зайцево, Попасної, Новоолександрівки, Новотроїцького, Новолуганського та в районі населеного пункту Широкине. У ніч на 13 листопада ворог обстріляв із СПГ, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї район Троїцького.

Нагадаємо, на початку листопада надійшло попередження, що Росія знову стягує війська та техніку до кордону з Україною. Але спікер міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm Михайло Макарук вважає, що армія РФ в осінній період ніколи не перейде в активну фазу військового загострення.

Фото MinistryofDefence.UA/Facebook

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