26.10 / 26.32 29.78 / 30.15
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Цілився у дичину, але потрапив у людину: на Львівщині під час полювання вбили чоловіка

15:34 14 листопада 2021
мисливець

У Стрийському районі на Львівщині під час полювання застрелили 66-річного чоловіка. Трагедія сталася у суботу, 13 листопада, на території мисливських угідь, передає ZAXID.NET, посилаючись на поліцію.

Читайте також: Святкування здачі ЗНО завершилося смертю: у Бучі під Києвом 15-річна школярка застрелила хлопця

За попередніми даними, 62-річний чоловік з Нового Роздолу хотів підстрелити дичину з мисливської рушниці, але куля потрапила в 66-річну людини. Чоловік був поранений, йому не вдалося вижити.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Вбивство з необережності».

Нагадаємо, 1 листопада сталася НП на полюванні на Вінниччині — там мисливець замість пернатої дичини підстрелив підлітка, який гуляв біля водойми з собакою.

Фото: https://ua.depositphotos.com

302

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лічильник

Облік газу по-новому: українців попередили про велику проблему

Пенсії в Україні

Не менше 30 років стажу: кому та як підвищать пенсії з 1 грудня

гроші пенсія

Мінімальна пенсія за віком та доплата за понаднормовий стаж: що зміниться з 1 грудня

Пенсії в Україні

Перерахунок пенсій за вислугу років: хто отримає надбавку до кінця 2021 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.