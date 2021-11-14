Цілився у дичину, але потрапив у людину: на Львівщині під час полювання вбили чоловіка

У Стрийському районі на Львівщині під час полювання застрелили 66-річного чоловіка. Трагедія сталася у суботу, 13 листопада, на території мисливських угідь, передає ZAXID.NET, посилаючись на поліцію.

За попередніми даними, 62-річний чоловік з Нового Роздолу хотів підстрелити дичину з мисливської рушниці, але куля потрапила в 66-річну людини. Чоловік був поранений, йому не вдалося вижити.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Вбивство з необережності».

Нагадаємо, 1 листопада сталася НП на полюванні на Вінниччині — там мисливець замість пернатої дичини підстрелив підлітка, який гуляв біля водойми з собакою.

Фото: https://ua.depositphotos.com

302

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter