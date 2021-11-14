У Дніпрі горіла багатоповерхівка: загинуло двоє людей
У неділю, 14 листопада, у Дніпрі під час пожежі у багатоповерховому будинку загинули люди. Про це повідомили в обласному главку ДСНС.
Пожежа сталася близько пів на сьому ранку на вулиці Абхазькій у Соборному районі міста. Рятувальники, що прибули на місце НП, виявили на другому поверсі п'ятиповерхового будинку тіла 44-річного чоловіка та жінку, інформація про яку ще встановлюється.
У квартирі постраждали меблі, речі, стіни.
Також повідомляється, що пожежна машина не одразу змогла заїхати у двір через велику кількість припаркованих автомобілів.
Нагадаємо, у Закарпатській області чоловік згорів живцем під час пожежі у приватному житловому будинку.
А нещодавно у Києві під час пожежі загинув чоловік. Причиною стали несправності у пральній машині, які спровокували пожежу у квартирі жертви.
Фото https://dp.dsns.gov.ua/211
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