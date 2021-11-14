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Події

Масштабна пожежа в Ірпені під Києвом: вогонь охопив ангар

20:46 14 листопада 2021
пожежа

У неділю, 14 листопада, в Ірпені під Києвом сталася потужна пожежа. Про це повідомляє «Київ Оперативний».

За попередньою інформацією, спалах стався в одному зі складських приміщень на території будівельного майданчика.

Склади знаходяться поблизу житлового комплексу «Єсенін» поряд з лісовим масивом, повідомляється у групі «Ірпінь Daily / Ірпінь» у Facebook.

На опублікованих кадрах видно, що вогонь спалахнув у будівлі біля одного з металевих ангарів.

На місці працює шість відділень пожежників. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, доки вогонь не перекинувся на ліс.
Але вогонь повністю не погасили — не вистачає джерел води, яку доводиться підвозити.

Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі під час пожежі у багатоповерховому будинку загинули чоловік та жінка.

Раніше повідомлялося про пожежу на території Києво-Печерської Лаври.

Фото https://www.facebook.com/groups/irpin.daily/

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