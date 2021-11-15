У Києві молодий хлопець заліз на дах вагону міської електрички та загорівся від удару струмом

У Києві на залізничній станції «Сирець» хлопець заліз на дах вагону міської електрички та спалахнув.

Відео з місця НП у мережу виклав ресурс dtp.kiev.ua. Можливо, 18-річний хлопець заліз на вагон, щоби зробити селфі, але його вдарило струмом.

Повідомляється, що рух поїздів припинявся. Постраждалого забрали медики. Про його стан поки нічого не відомо.

Нагадаємо, що восени під Києвом, у селі Гнідин, загинув 16-річний фехтувальник, який прийшов порибалити. Юнак зачепив вудкою високовольтні лінії електропередач. Його вдарило струмом, медики констатували смерть парубка.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

124

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter