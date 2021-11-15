Батьків не було вдома: під Одесою чотирирічна дитина зробила крок з вікна на третьому поверсі

У Чорноморську (Одеська область) чотирирічне маля випало з вікна на третьому поверсі та вижило.

За інформацією «Новини. Live Odesa», хлопчик спочатку впав на піддашок магазину, розташованого під квартирою, а потім вже й на асфальт. Мабуть, це й урятувало йому життя.

Медиків викликали люди, які стали свідками надзвичайної події. За однією з версій, малюк випав з вікна, коли 10-річний брат, який перебував з ним вдома, відволікся.

При цьому, як стверджується у повідомленні, потерпілого забрали до лікарні без відома батьків — до них так і не змогли додзвонитися.

Раніше в Одесі загинув чоловік, який випав із вікна на 19-му поверсі. Під час цієї НП ледь не загинула консьєржка — жінка стояла біля під'їзду, коли буквально за метр від неї впало тіло.

А у Святошинському районі Києва з балкона на 9-му поверсі випала жінка. Під час падіння вона зачепилася за конструкцію балкону одного з нижніх поверхів, але загинула від травм. Її тіло знімали рятувальники за допомогою спецтехніки.

Фото: Одеса Info.

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